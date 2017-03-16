Маккейн обвинил однопартийца в «работе на Путина»

Сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн выступил в среду с необычным утверждением. Во время обсуждения в американском Сенате заявки Черногории на вступление в НАТО он обвинил своего коллегу и однопартийца Рэнда Пола в том, что тот якобы работает на президента РФ Владимира Путина

В ходе заседания Маккейн, который поддерживает заявку Черногории, предложил коллегам утвердить ее в упрощенном порядке "в связи с отсутствием возражений". Однако этого не случилось. Пол, представляющий в Сенате штат Кентукки, заявил, что у него есть возражения, после чего ушел из зала заседаний.

У Маккейна это вызвало взрыв негодования. "Я вижу, что сенатор из Кентукки покидает зал, без всяких обоснований или объяснений, - сказал аризонец. - Это воистину примечательно: сенатор, блокирующий договор, который поддерживает подавляющее большинство его коллег... выходит на трибуну, объявляет о своем возражении и просто удаляется".

По мнению Маккейна, "единственный вывод, который из этого можно сделать", заключается в том, что у Пола нет никаких реальных оснований для занятой им позиции. "Я повторяю: сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина", - заявил Маккейн, поскольку чуть ранее выражал ту же мысль несколько более завуалированно.

На самом деле Пол - известный либертарианец. Это политическое течение среди американских консерваторов, приверженцы которого выступают за то, чтобы как можно больше ограничивать роль правительства во внутренней политике, а во внешней - как можно меньше вмешиваться в чужие дела. По их убеждению, любые агрессивные и провокационные шаги США на международной арене только вредят американскому народу. Такой же позиции придерживался и отец Рэнда Пола - известный в прошлом конгрессмен из Техаса Рон Пол