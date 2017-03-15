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Гусман пошутил над исследованием НАТО о КВН

Режиссёр и постоянный член жюри КВН прокомментировал исследование НАТО, в котором российскую телевизионную юмористическую передачу называют «инструментом политической стратегической коммуникации».
«Так всё и задумывалось 56 лет тому назад — замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили», — приводит ФАН слова Гусмана.
Он подчеркнул, что при нынешней тенденции «скоро будут обвинять и детский «Голос» тоже, что, мол, они специально поют детскими голосами».
«Ну ладно, что комментировать смешные заявления наших замечательных «партнёров и коллег»? Хотя сам я семь лет играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего «военно-гибридного» в этой игре я не заметил», — добавил режиссёр.
Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». В исследовании под названием «StratCom смеётся. В поисках аналитической основы» по большей части рассматривается выступление команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН».
Позднее исследование НАТО прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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