Гусман пошутил над исследованием НАТО о КВН

Режиссёр и постоянный член жюри КВН прокомментировал исследование НАТО , в котором российскую телевизионную юмористическую передачу называют «инструментом политической стратегической коммуникации».

«Так всё и задумывалось 56 лет тому назад — замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили», — приводит ФАН слова Гусмана.

Он подчеркнул, что при нынешней тенденции «скоро будут обвинять и детский «Голос» тоже, что, мол, они специально поют детскими голосами».

«Ну ладно, что комментировать смешные заявления наших замечательных «партнёров и коллег»? Хотя сам я семь лет играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего «военно-гибридного» в этой игре я не заметил», — добавил режиссёр.

Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom объявил КВН «инструментом политической стратегической коммуникации». В исследовании под названием «StratCom смеётся. В поисках аналитической основы» по большей части рассматривается выступление команды «Парапапарам» на фестивале «Голосящий КиВиН».