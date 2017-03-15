Путин уходит в экспедицию

"Такая возможность прорабатывается", – сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков . Министр обороны Сергей Шойгу уже подтвердил свое участие в мероприятии. Однако детали экспедиции он решил оставить в секрете.

Известно, что поход состоится в рамках Арктического форума, который пройдет в конце марта в Архангельске. "Высадка" намечена на 28 или 29 марта. Примечательно, что март – самый холодный месяц в году на острове. В это время температура воздуха в регионе опускается до отметки минус 54 градуса.

Подобные экспедиции не в новинку для российского лидера. Путин посещал землю Александры в 2010 году. Тогда он пообщался с пограничниками и обратил внимание на экологические проблемы региона, передает life.ru.

Напомним, в начале марте Владимир Путин заночевал в тайге. Президент взял отпуск на сутки и решил после окончания рабочей программы в Красноярске один день провести на природе.

"Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву", – сообщил тогда пресс-секретарь, добавив, что президент живет в походных условиях.