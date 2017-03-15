Путин отправится в экспедицию

«В преддверии Арктического форума президент планирует посетить Землю Франца-Иосифа. Пообщается с экологами. Посмотрит результаты уборки», — заявил Песков.

На полях Международного арктического форума Путин проведет встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном и главой Финляндии Саули Нийнистё.

Форум пройдет в Архангельске 29-30 марта.

Впервые Землю Франца-Иосифа Путин посетил в апреле 2010 года, когда занимал пост главы правительства. Путин тогда обратил внимание на сильное загрязнение региона и призвал провести «генеральную уборку», т.к. уровень загрязнения превышал допустимые нормы в шесть раз.