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Путин отправится в экспедицию
Фото: gov.ru
Владимир Путин посетит Землю Франца-Иосифа в преддверии Арктического форума. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
«В преддверии Арктического форума президент планирует посетить Землю Франца-Иосифа. Пообщается с экологами. Посмотрит результаты уборки», — заявил Песков.
На полях Международного арктического форума Путин проведет встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном и главой Финляндии Саули Нийнистё.
Форум пройдет в Архангельске 29-30 марта.
Впервые Землю Франца-Иосифа Путин посетил в апреле 2010 года, когда занимал пост главы правительства. Путин тогда обратил внимание на сильное загрязнение региона и призвал провести «генеральную уборку», т.к. уровень загрязнения превышал допустимые нормы в шесть раз.
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