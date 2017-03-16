Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин встретился с главой старообрядческой церкви
Президент России Владимир Путин в четверг провел беседу с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что как и на встречах с представителями других конфессий Путин обсуждал с иерархом вопросы жизни, деятельности и перспектив развития религиозной общины, передает ТАСС.
В январе предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий просил депутатов Госдумы посодействовать в возвращении храмов, проданных в начале 90-х годов сторонним организациям.
Оставить комментарий