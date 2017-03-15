Аксенов обвинил Николая II в "потере Аляски"

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, наличие Аляски в составе России изменило бы геополитическую ситуацию в мире, сообщает Flash Crimea.

"Николай II поиграл в демократию, в итоге потеряли Аляску, потеряли империю. Надо было учитывать мнение людей, рабочего класса. Но нельзя было доводить ситуацию до того, что группа баламутов делала февральскую революцию. Группа баламутов настроила царя на негативный лад. Если бы у России сегодня была Аляска, то это бы изменило бы геополитическую ситуацию во всем мире", - заявил Аксенов, выступая в эфире местного телевидения.

Подписание договора о продаже Аляски за $7,2 млн золотом по решению императора Александра II состоялось в марте 1867 года в Вашингтоне.