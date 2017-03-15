Правительство Чечни заказало шашлык-машлык за полмиллиона рублей

Комитет правительства Чечни по государственному заказу 14 марта объявил тендер, в котором объектом закупки указан «Шашлык - Машлык». Цена контракта — 550 тысяч рублей, источником финансирования заявлен республиканский бюджет. Заказчиком является комитет регионального правительства по туризму.

Что имеется в виду под «Шашлыком - Машлыком», не уточняется, но объект закупки классифицирован как «Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки». Участниками тендера могут быть только представители малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации.

Оказываться услуги будут в Грозном.