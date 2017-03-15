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Правительство Чечни заказало шашлык-машлык за полмиллиона рублей
Комитет правительства Чечни по государственному заказу 14 марта объявил тендер, в котором объектом закупки указан «Шашлык - Машлык». Цена контракта — 550 тысяч рублей, источником финансирования заявлен республиканский бюджет. Заказчиком является комитет регионального правительства по туризму.
Что имеется в виду под «Шашлыком - Машлыком», не уточняется, но объект закупки классифицирован как «Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки». Участниками тендера могут быть только представители малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации.
Оказываться услуги будут в Грозном.
В то же время на сайте госзакупок есть тендер, объявленный 14 февраля Ростуризмом, на организацию и проведение в Грозном фестиваля «Шашлык-Машлык». Цена этого контракта составляет миллион рублей. «Шашлык-Машлык» должен пройти в столице Чечни 22 апреля. Посетители мероприятия смогут познакомиться с традициями приготовления мяса у различных народов.
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