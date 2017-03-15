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Оксана Пушкина заявила, что не будет извиняться перед Жириновским
Депутат от "Единой России" Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что не собирается извиняться перед лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который недоволен тем, что парламентарий перебила его во время пленарного заседания.
Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы по этике внимательно отнестись к высказываниям Жириновского в адрес депутатов от "Единой России". В ходе выступления на пленарном заседании Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе, назвав Московскую область "криминальной" и обвинив "Единую Россию" в подкупе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что три фракции, присутствующие в зале, призвали Жириновского извиниться за некорректные высказывания.
"Я — нет, никогда. Я, возможно, нарушила дисциплину. Она предполагает кнопочку по ведению нажать, но теперь буду знать", — сказала парламентарий, пояснив, что бросила реплику Жириновскому во время его выступления, реагируя на его заявление по ситуации в Рузском районе Подмосковья.
Пушкина не исключила, что самого лидера ЛДПР вводят в заблуждение по данной ситуации. "Может его тоже, кстати говоря, вводят в заблуждение, потому что действительно может быть он не в теме, что происходит в Рузе. Там абсолютно недоработка его ЛДПР. Они не представили человека, за которым бы пошла партия", — добавила собеседница агентства, представляющая в нижней палате парламента Подмосковье.
Пушкина обратила внимание на заявление главы администрации Рузского района Максима Тарханова, которое было опубликовано на Facebook еще 9 марта. В нем Тарханов отмечает, что прошлое заявление Жириновского о давлении на кандидатов ЛДПР, приведшем к их отказу от участия в выборах в Совет депутатов округа, недостоверно.
Чиновник пояснил, что "причиной отказа 7 из 11 кандидатов ЛДПР от участия в выборах является их протест против действий областного руководства партии, которое не выдвинуло на выборах в Совет депутатов ни по списку, ни по одномандатному округу лидера местного отделения партии" Михаила Кутьинова. Тарханов пишет, что эти факты достоверно известны Жириновскому и подтверждены проверкой ревизионной комиссии центрального аппарата ЛДПР.
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