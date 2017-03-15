Оксана Пушкина заявила, что не будет извиняться перед Жириновским

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы по этике внимательно отнестись к высказываниям Жириновского в адрес депутатов от "Единой России". В ходе выступления на пленарном заседании Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе, назвав Московскую область "криминальной" и обвинив "Единую Россию" в подкупе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что три фракции, присутствующие в зале, призвали Жириновского извиниться за некорректные высказывания.

"Я — нет, никогда. Я, возможно, нарушила дисциплину. Она предполагает кнопочку по ведению нажать, но теперь буду знать", — сказала парламентарий, пояснив, что бросила реплику Жириновскому во время его выступления, реагируя на его заявление по ситуации в Рузском районе Подмосковья.

Пушкина не исключила, что самого лидера ЛДПР вводят в заблуждение по данной ситуации. "Может его тоже, кстати говоря, вводят в заблуждение, потому что действительно может быть он не в теме, что происходит в Рузе. Там абсолютно недоработка его ЛДПР. Они не представили человека, за которым бы пошла партия", — добавила собеседница агентства, представляющая в нижней палате парламента Подмосковье.

Пушкина обратила внимание на заявление главы администрации Рузского района Максима Тарханова , которое было опубликовано на Facebook еще 9 марта. В нем Тарханов отмечает, что прошлое заявление Жириновского о давлении на кандидатов ЛДПР, приведшем к их отказу от участия в выборах в Совет депутатов округа, недостоверно.

Чиновник пояснил, что "причиной отказа 7 из 11 кандидатов ЛДПР от участия в выборах является их протест против действий областного руководства партии, которое не выдвинуло на выборах в Совет депутатов ни по списку, ни по одномандатному округу лидера местного отделения партии" Михаила Кутьинова. Тарханов пишет, что эти факты достоверно известны Жириновскому и подтверждены проверкой ревизионной комиссии центрального аппарата ЛДПР.