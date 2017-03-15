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Газета.Ru

Жириновский второй раз покинул зал заседаний Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повторно покинул зал заседаний Госдумы, после критики в адрес Минтруда, передает РИА "Новости".
В частности, он обратил внимание на отсутствие связи с трудовыми коллективами, почасовой оплаты и занятий по профессиональной ориентации в школах.
После выступления Жириновский покинул зал пленарных заседаний.
Ранее лидер ЛДПР покинул зал заседаний Госдумы, заявив, что ждет извинений от прервавшей его выступление депутата от "Единой России" Оксаны Пушкиной.
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