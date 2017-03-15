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В Кремле не знают о возможности переквалификации обвинения Улюкаеву

Песков о смягчении обвинения Улюкаеву: точку поставит суд
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Точку в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, может поставить только суд, в Кремле неизвестно о возможном смягчении наказания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, в Кремле об этом ничего неизвестно. Вы знаете, что идет следствие, и после того, как следствие посчитает достаточными основания о передаче дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд", — заявил он, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о том, готов ли президент "отпустить с миром" Улюкаева, и возможно ли смягчение в его адрес.
В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет объявил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти".
Вскоре президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
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