В Кремле не знают о возможности переквалификации обвинения Улюкаеву

Точку в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева , обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, может поставить только суд, в Кремле неизвестно о возможном смягчении наказания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Нет, в Кремле об этом ничего неизвестно. Вы знаете, что идет следствие, и после того, как следствие посчитает достаточными основания о передаче дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд", — заявил он, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о том, готов ли президент "отпустить с миром" Улюкаева, и возможно ли смягчение в его адрес.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет объявил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти"