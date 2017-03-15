Япония предложит России изучение Курил для конкретизации сотрудничества

Японская сторона предложит России на встрече заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы в субботу совместное исследование южных Курил для конкретизации плана совместной экономической деятельности в этом регионе, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники в МИД

Как ожидается, Япония готова предложить России совместную экономическую деятельность по нескольким направлениям: рыболовство, туризм и здравоохранение. Развитием этих предложений на деле должно стать совместное изучение на месте представителями двух стран перспектив в области рыболовства, включая изучение состояния окружающей среды и морских ресурсов, и в области туризма, включая обследование природных и биологических ресурсов как туристических достопримечательностей.