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Япония предложит России изучение Курил для конкретизации сотрудничества
Фото: © РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Японская сторона предложит России на встрече заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы в субботу совместное исследование южных Курил для конкретизации плана совместной экономической деятельности в этом регионе, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники в МИД.
Как ожидается, Япония готова предложить России совместную экономическую деятельность по нескольким направлениям: рыболовство, туризм и здравоохранение. Развитием этих предложений на деле должно стать совместное изучение на месте представителями двух стран перспектив в области рыболовства, включая изучение состояния окружающей среды и морских ресурсов, и в области туризма, включая обследование природных и биологических ресурсов как туристических достопримечательностей.
Первые официальные переговоры по вопросу о совместной экономической деятельности на южных Курилах в рамках договоренностей, достигнутых между Россией и Японией во время визита президента России Владимира Путина, пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы 18 марта.
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