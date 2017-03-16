СМИ узнали, какие проекты Япония может предложить России на Курилах

Япония может предложить России организацию круизов по северо-восточной оконечности Хоккайдо и российским южным Курилам, разведение морепродуктов и проведение дистанционных медицинских консультаций в ходе встречи на уровне заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы в субботу, сообщает газета "Иомиури".

Ранее сообщалось, что Япония предлагает пять направлений для развития совместной экономической деятельности на южных Курилах, о начале проработки которой была достигнута договоренность на встрече лидеров двух стран в декабре во время визита Владимира Путина в Японию. Это туризм, рыболовство, разведение морепродуктов, экология и медицина.

По данным газеты "Иомиури", предложения по совместному развитию туризма будут включать организацию круизов, включающих посещение природного парка Сирэтоко на северо-востоке самого северного японского острова Хоккайдо и островов южных Курил. Развитие этого направления предполагает строительство комфортабельных гостиниц и туристической инфраструктуры.

Как отмечает издание, Япония предложит также создание предприятий по выращиванию гребешков и морских ежей в акватории южных Курил. Отдельным направлением должно стать рыболовство. Проект по совместной деятельности в области здравоохранения предполагает создание платформы для дистанционного обследования и диагностики японскими врачами жителей южных Курил по интернету.

Первые официальные переговоры по вопросу о совместной экономической деятельности на южных Курилах в рамках договоренностей, достигнутых между Россией и Японией во время визита президента России Владимира Путина, пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы 18 марта.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года. Затем 7 февраля министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД Японии Совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно высказывал мнение, что совместная экономическая деятельность на Южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Токио связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.