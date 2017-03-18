Россия и Япония обсудят совместную деятельность на южных Курилах

Россия и Япония проведут в субботу в Токио первый раунд переговоров о возможности совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах для ускорения переговоров о заключении мирного договора между двумя странами.

В нынешней встрече будут участвовать заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Акиба.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи.

В декабре 2016 года на саммите в Японии Абэ и Путин договорились проработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на этих островах. В апреле Абэ собирается посетить Россию, чтобы ускорить российско-японское сотрудничество для заключения в конечном итоге мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Передачу Японии четырех островов Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

Видение Японии Япония хотела бы на четырех российских островах, которые она называет "северными территориями" и считает своими, заняться совместной хозяйственной деятельностью так, чтобы не создавалось ощущения, что ее "суверенитет" как-то нарушен.

Накануне нынешних переговоров правящая в Японии Либерально-демократическая партия подготовила рекомендации японскому правительству о сотрудничестве двух стран, которое отвечало бы интересам как четырех островов южных Курил, так и соседнего острова Хоккайдо.

В частности, в этих предложениях предусматривается учреждение "специальной экономической зоны" в окрестностях южных Курил и Хоккайдо для стимулирования экономики обеих сторон, а также введение в оборот единых "электронных денег", причем ни в рублях и ни в иенах, для платежей в этой зоне кредитными картами и для облегчения свободных взаимных поездок людей.

Идея специальной зоны в Токио звучала и ранее, в частности, предложение о введении особого режима на островах, при котором ни суверенитет России, ни суверенитет Японии не будет ущемлен.

Примером такого совместного управления островами японская печать называла договоренность Великобритании и Франции, которые установили общий контроль над Вануату в южной части Тихого океана до провозглашения там независимости в 1980 году.

Варианты совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах неоднократно обсуждались в японской печати. Выделяются три основных области сотрудничества: медицина, туризм и рыболовство.

Так, газете "Никкэй" стало известно об идее оказания медицинской помощи специалистами-медиками Хоккайдо жителям соседних южных островов Курильской гряды с отдаленным доступом, в том числе через интернет. Таким же образом предполагается предоставлять консультации местным врачам на Курилах. То есть, врачи-японцы как бы и не будут ступать ногой на оспариваемые Токио острова.

Кроме того, частные компании России и Японии, как предполагается, могли бы организовать морские круизы для японских туристов на некоторые острова южных Курил. Однако для того, чтобы не затрагивать вопроса принадлежности островов, туристы просто не будут там высаживаться.

Вместе с тем, по мнению властей Японии, экологи двух стран могут сообща работать над сохранением на южных Курильских островах окружающей среды.

Также отмечается, что в области рыболовства Япония предложит на переговорах России совместные предприятия по переработке горбуши и другой рыбы, а также по производству ценных моллюсков "морское ушко" и других морепродуктов.

Правительство Японии рассматривает возможность организации авиаперелетов для безвизовых поездок на южные Курилы бывших японских жителей этих островов и их родственников помимо поездок морем, сообщала газета "Иомиури".

По ее данным, Токио приступил к изучению такой возможности в связи с договоренностью об упрощении порядка посещения южных Курил, достигнутой на встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ во время саммита 15-16 декабря.

В настоящее время поездки японцев на южные Курилы осуществляются только морем, что возможно лишь с мая по октябрь из-за прекращения морской навигации в зимнее время.

Как пишет "Иомиури", предусматривается в будущем организовать перелеты из аэропорта Накасибэцу на острове Хоккайдо на южные Курильские острова Кунашир и Итуруп. Также изучается возможность открыть чартерные морские перевозки из порта Нэмуро на Шикотан и Хабомаи, до сих пор туда можно добраться только через Кунашир.

Сейчас между двумя странами уже действует система безвизовых обменов, по которой без российской визы японцы — бывшие жители Курильских островов или их родственники — могут посещать могилы предков или наносить ознакомительные визиты на эти острова. В прошлом году по безвизовым обменам острова посетили 760 японцев, в 2016 — 900. Остальным гражданам Японии для поездки необходима российская виза.

Для согласования предложений на переговорах с Россией в Японии создан Межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах во главе с министром иностранных дел Фумио Кисидой. Видимо, для избежания коллизий, в названии этого "Совета по совместной хозяйственной деятельности" не упоминаются сами острова, которые по-разному именуются в наших двух странах.

В совет вошел также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией, а также представители министерств финансов, здравоохранения, труда и благосостояния, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Готовность России

Москва будет готова изучить предложения японской стороны по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, сообщил ранее в этом месяце российский МИД.

По его данным, во взаимодействии с заинтересованными федеральными ведомствами, а также администрацией Сахалинской области ведется интенсивная подготовка к переговорам в Токио 18 марта. Формируется пакет предложений, охватывающий широкий спектр направлений, актуальных для социально-экономического развития южных Курил, и нацеленный на совместную реализацию масштабных проектов в различных практических областях.

В МИД РФ подчеркивают, что такие проекты "могут осуществляться только на условиях, не противоречащих российскому законодательству".