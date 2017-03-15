На Западе меняется отношение к Крыму как к региону России, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в западных странах растет положительное восприятие крымского региона как части России.

"Динамика позитивная и она очевидна… Ситуация меняется в европейских странах. На мой взгляд, четко прослеживается лидерство тех политиков, которые настаивают на том, чтобы с России сняли санкции, чтобы Крым признали и так далее. Это набирает все большую популярность, при том, что информационное поле не дает объективную и справедливую информацию о том, что происходит в России и Крыму. Там полная информационная блокада", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский".

По его мнению, признание российского статуса Крыма на международной арене неизбежно.

При этом Аксенов уверен, что проводить повторно референдум, чтобы подтвердить российский выбор крымчан, бессмысленно.

"Повторного референдума не будет, и нет никакого смысла проводить, нам не надо никому ничего доказывать. Это моя принципиальная позиция. А даже если бы и был, в теории представить, то я уверен, что результаты были еще выше, с учетом того периода, который прошел, и тех результатов, которые были достигнуты", — сказал Аксенов.