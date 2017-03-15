Путин и Эрдоган обсудили в Москве возможность поставок С-400 в Турцию

«Стороны заинтересованы и будут продолжать разговор», — отметил Песков, комментируя информацию о возможном заключении контракта на поставку системы.

Пока Турция выясняет, в какой комплектации российские С-400 могут быть ей поставлены. Если договоренности в итоге будут достигнуты, оформлением заказа займутся профильные ведомства двух стран.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что Турция готова закупать в России оружие, в том числе зенитные ракетные системы С-400 в случае предоставления ей кредита.

Осенью 2016 года турецкие военные указывали, что ведут в России переговоры о покупке С-400.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитно-ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

Как утверждает производитель, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.