Аксенов призвал во имя духовности убрать демократию и сделать Россию монархией

России нужно отказаться от демократических институтов и стать монархической державой. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов . Слова политика передает телеканал «Первый Крымский»

«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. […] Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил Аксенов.

Аксенов добавил, что российскому обществу не нужна демократия «в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ». По его словам, России следует опираться на православные традиции. В качестве примера «плохой демократии» Аксенов привел Украину. По Конституции страны, Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.