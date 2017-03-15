РБК: правкомиссия поддержала запрет на выезд полицейских за рубеж

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова , в которой предлагается запретить сотрудникам полиции выезжать за границу, сообщает РБК со ссылкой на копию отзыва комиссии и слова участника заседания комиссии. Этот закон Дмитрий Носов, который не прошел в новую Госдуму , внес еще в прошлом созыве — осенью 2015 года.

Кроме запрета на выезд за рубеж проходящим гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях», перечень которых определит МВД, предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел», отмечает издание.

В Госдуме не сообщили, когда законопроект может быть рассмотрен. Собеседники издания в нижней палате заявили, что он пока не поступил в парламент.