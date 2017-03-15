МИД прокомментировал доклад ООН по правам человека на Украине

"Правозащитники в очередной раз подтвердили отсутствие улучшения в работе украинской системы правосудия, что связано, в том числе, с давлением на судейский корпус и прокуратуру со стороны властей и радикальных националистов. По-прежнему отсутствует прогресс в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В среду управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине распространило доклад, в котором сообщается, что жертвами конфликта в Донбассе стали 9,94 тысячи человек, более 23 тысяч были ранены.