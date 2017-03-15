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МИД прокомментировал доклад ООН по правам человека на Украине

МИД РФ оценил доклад ООН по правам человека на Украине
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Министерство иностранных дел России прокомментировало доклад ООН по правам человека на Украине, отметив, что правозащитники подтвердили отсутствие прогресса в расследовании трагедии в Одессе.
"Правозащитники в очередной раз подтвердили отсутствие улучшения в работе украинской системы правосудия, что связано, в том числе, с давлением на судейский корпус и прокуратуру со стороны властей и радикальных националистов. По-прежнему отсутствует прогресс в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В среду управление Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине распространило доклад, в котором сообщается, что жертвами конфликта в Донбассе стали 9,94 тысячи человек, более 23 тысяч были ранены.
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