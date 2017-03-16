Возвращение Крыма принесло только пользу, считают россияне

Спустя три года после вхождения Крыма в состав России всеобщая эйфория от исторического воссоединения перешла в осознанное убеждение: принятое в 2014 году решение было верным. Россияне и раньше воспринимали полуостров как часть нашей страны, однако в 2017-м число тех, кто согласен с этим утверждением, достигло рекордной отметки. Об этом свидетельствуют данные соцопроса (есть в распоряжении «Известий»), проведенного ВЦИОМом накануне трехлетней годовщины возвращения Крыма в состав РФ.

Крым — это Россия. С этим утверждением согласны 97% граждан нашей страны. Отказываются воспринимать полуостров как часть РФ только 2% опрошенных, еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В том, что воссоединение Крыма с Россией принесло стране только пользу, уверены 78% опрошенных. Надо отметить, что их количество также выросло по сравнению с прошлым годом: в 2016-м так считали 60%. В том, что этот шаг принес негативные последствия, уверены лишь 13%, не смогли дать ответ 9% россиян.

89% опрошенных считают, что воссоединение с Россией пошло на пользу и самим крымчанам. Вредным для Крыма этот факт посчитали 5% респондентов, и еще 6% затруднились ответить.

При этом граждане не согласны с тем, что Крыму и Севастополю сейчас необходимы финансовые преференции. Только 10% респондентов заявили, что эти регионы должны получать больше средств из федерального бюджета. Большинство опрошенных — 84% — уверены, что деньги должны выделяться на равных с другими субъектами РФ. Нашлись и 3% респондентов, которые заметили, что в финансировании Севастополя и Крыма нет необходимости.

Осознание того, что Крым стал неотъемлемой частью России, больше не базируется на эмоциональном порыве, полагает руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов . По его словам, у граждан уже сформировались устойчивые, рациональные аргументы для ответа на вопрос, почему Крым — это Россия.

— Крым и Севастополь — равноправные субъекты РФ, со своими правами и обязанностями, со своей отчетливой ролью в национальной экономике и системе безопасности страны. Экономический кризис сократил число желающих помогать новым субъектам финансово, но при этом не наблюдается абсолютно никаких движений в сторону возвращения их Украине, — прокомментировал данные исследования Степан Львов.

— Негативных тенденций в общественном мнении не отмечается. Крым и Севастополь стали «привычными» регионами России и воспринимаются так почти всеми. Граждане не ассоциируют их с какими-то проблемами или угрозами. И если теперь они стали такими же регионами, как остальные, то и их финансирование должно быть адекватным: эта позиция общества тоже стала консенсусной, — подчеркнул политолог.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что россияне всё больше гордятся своей страной, а возвращение полуострова стало точкой отсчета в усилении России на международной арене.

Однако мнение о том, что Крым должен финансироваться наравне с другими регионами, сенатор не разделяет.

— Это правильная позиция, но не сегодня. На общих условиях мы должны финансироваться тогда, когда подтянемся до уровня других регионов. Мы застряли в начале 1990-х, так как на протяжении 20 лет в Крыму разрушалось то, что осталось после распада Советского Союза. Нас сейчас надо поддержать. У Крыма настолько высокий потенциал, что через некоторое время мы уже не будем дотационным регионом. У нас есть все шансы стать бюджетообразующим регионом, — уверен Сергей Цеков.

— Среди российских морских курортов он занимает второе место. Если же судить по количеству туристов вообще, то Крым на четвертом месте — первые три у Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы, — сказала эксперт.

За минувшие три года отдыхающих в Крыму заметно прибавилось: для туриндустрии присоединение полуострова стало, безусловно, положительным моментом. Однако, как заявила Майя Ломидзе, высокая оценка, которую россияне в 2017 году дали Крыму, связана не с туризмом. Это — позиция граждан нашей страны.

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