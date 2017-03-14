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Путин сообщил о гриппе Медведева
Президент России Владимир Путин рассказал на совещании правительства, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что, хотя эпидемия гриппа в России идет на убыль, «ситуация пока еще серьезная». «Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал он.
По данным «Интерфакса», глава правительства не принимал участия в этом совещании.
На вторник, 14 марта, в графике Медведева значилось несколько мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.
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