Поклонская отчиталась о доходах

Экс-прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская одной из первых в Госдуме отчиталась о своих доходах. Как сообщает Life со ссылкой на аппарат нижней палаты парламента, за 2016 год Поклонская заработала 2,6 миллиона рублей. В эту сумму входит и зарплата прокурора Крыма (она занимала эту должность до сентября), и доходы за три месяца работы депутатом.

Из декларации парламентария следует, что у нее нет в собственности ни домов, ни земельных участков. В документе указано только жилье во временном пользовании. Сейчас Поклонская вместе с дочерью живет в московской двухкомнатной квартире, предоставленной ей на срок полномочий.

В графе «Транспортные средства» у Поклонской также прочерк. По данным Life, по Москве она перемещается на служебном BMW.

По сравнению с предыдущим годом общие доходы Поклонской выросли на 300 тысяч рублей. За 2015 год она заработала 2,3 миллиона рублей.

Поклонская была назначена на должность прокурора Крыма после референдума о присоединении полуострова в 2014 году. В сентябре 2016 года она подала в отставку в связи с избранием депутатом Госдумы по списку «Единой России» . В нижней палата она занимает должность зампреда Комитета по безопасности и борьбе с коррупцией, а также возглавляет Комиссию по контролю за декларациями депутатов.

С 1 февраля в Госдуме началась декларационная кампания. За полтора месяца сведения о своих доходах и подтверждающие документы предоставили всего 13 депутатов, в том числе и Поклонская.