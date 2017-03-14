Global Times: американцы ввели войска в Сирию, чтобы напугать Москву

Китайский эксперт Лань Шуньчжэн в своем материале для Global Times объяснил высадку войск США в сирийском Манбидже попыткой попугать Москву, Дамаск и Тегеран, а также тем, что таким образом американцы показывают всем сторонам в регионе, что её интересы не стоит игнорировать.

Накануне представитель Минобороны США заявил, что силы Вашингтона станут «гарантией сдерживания и поддержания уверенности» в регионе.

По мнению аналитика, такое «громкое» появление американцев в регионе со стратегической точки зрения означает, что они решили «вновь занять ведущую позицию на Ближнем Востоке».

С другой стороны, автор материала задался вопросом, кого же собирается «сдерживать» Вашингтон. Скорее всего, это выпад в сторону Москвы и сирийского правительства, рассуждает Шуньчжэн.

Их силы уже подошли близко к Манбиджу. И, разумеется, США не хотят, чтобы город попал в руки к Дамаску, Москве или Тегерану, поэтому и решили лично проявить себя — в качестве «устрашения».