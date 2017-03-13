Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Белый дом не подтвердил встречу Путина и Трампа в июле
В Белом доме заявили, что у них нет конкретики по встрече президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным. Встречу планировалось провести в июле на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает ТАСС.
«Даты у меня нет. Я знаю, что команда (Трампа - Рамблер/новости) чрезвычайно активно работает над (подготовкой – Рамблер/новости) двусторонних встреч на «двадцатке». Но по этому (конкретному вопросу – Рамблер/новости) у меня для вас ничего нет», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге. О том, что встреча между Путиным и Трампом может состояться на полях «двадцатки», сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что подготовка к этой встрече уже ведется.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор 28 января.
Дмитрий Песков Владимир Путин Шон Спайсер Сергей Рябков Еще 1 тег
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
Свободная пресса
-
Московский Комсомолец