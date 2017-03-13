Захарова ответила на критику Климкиным выбора Самойловой

«Ну все, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово «Донбасс»: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее», — заявила Захарова.

Климкин обвинил российские власти в провокации, так как певица Самойлова посещала Крым в 2015 году. Дипломат отметил, что «закон должен быть один для всех» и подчеркнул, что «Россия уже много лет занимается провокациями».

13 марта депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Самойлову могут не пустить на Украину в том случае, если девушка будет публично выражать поддержку Крыму.

Юлия Самойлова выступит на международном музыкальном конкурсе с песней «Flame is Burning». Музыкант принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.