Почти половина НПФ не сможет участвовать в пенсионной реформе

Реализацией индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не смогут заниматься более 45% негосударственных пенсионных фондов (НПФ). К новой пенсионной реформе, которую предлагают Минфин Центробанк , будут допущены только те НПФ, которые уже сейчас работают с пенсионными накоплениями. Это следует из концепции законопроекта, который Минфин разослал для ознакомления в ведомства и экспертам.

Как указывается в документе (его копия есть в распоряжении «Известий»), пенсионный план ИПК реализуется акционерными обществами. Хотя и в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), где сейчас распространена форма некоммерческой организации (НКО).

Как отмечается в концепции законопроекта, защищенность средств будет обеспечена в том числе за счет системы гарантирования пенсионных прав. То есть фактически заниматься планами ИПК смогут лишь акционерные компании, которые прошли проверку Центробанка и вступили в систему гарантирования пенсионных накоплений. Именно эти НПФ сейчас работают в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). На данный момент таких фондов, следует из данных Центробанка на 10 марта 2017 года, 43. Всего же лицензии имеет 74 НПФ. Остальные фонды специализируются как раз на НПО, но являются при этом некоммерческими организациями и не входят в систему гарантирования.

— Индивидуальным пенсионным капиталом смогут заниматься только НПФ, которые вошли в систему гарантирования, — подтвердили в пресс-службе Центробанка.

Получается, что около половины НПФ окажутся вне реформы, задуманной ЦБ и Минфином. Хотя изначально декларировалось, что ИПК может стать дополнением к тем пенсионным программам, которые существуют в системе НПО. Важно отметить, что эта система основана на формировании пенсионных резервов, а не накоплений как в ОПС, что предполагает иное регулирование. Минфин и ЦБ в своей реформе переносят накопления в НПО, что уже само по себе создает путаницу.

В фонде «Благосостояние» напомнили, что к 2019 году, когда планируется запуск системы ИПК, негосударственные пенсионные фонды, реализующие НПО, должны будут акционироваться в силу ранее принятого законодательного решения.

— Для осуществления деятельности по ИПК фондам также необходимо будет пройти проверку ЦБ и вступить в систему гарантирования — по аналогии с действующей сегодня системой гарантирования прав застрахованных лиц, — заявили в НПФ «Благосостояние».

В фонде считают это требование обоснованным, поскольку все участники рынка должны находиться в равных условиях.

Однако если с акционированием всё понятно и фонды, которые специализируются на НПО, к моменту запуска ИПК успеют изменить организационную форму, то с системой гарантирования ситуация туманная.

Источник «Известий», близкий к ЦБ, сообщил, что вопрос на повестке дня не стоит.

Регулятор пока даже всерьез не озаботился решением этого вопроса. Об этом же сообщал ранее и первый зампред ЦБ Сергей Швецов . По его словам, говорить даже о примерных сроках внедрения пенсионных резервов пока рано. Он объяснил, что на данный момент НПО представляет собой сложную систему, которая состоит из разных активов и схем.

В частности, деятельность таких НПФ строится на договорах между работодателями и работниками, за которых делаются добровольные взносы. Центробанк же не является, да и не может быть регулятором работодателей. Кроме того, у каждого фонда есть свои правила, по которым заключаются договоры. Поэтому вначале необходимо перевести эти документы на единые стандарты, отмечает представитель одного крупного НПФ. Однако даже эта работа пока активно не ведется.

В концепции законопроекта об ИПК Минфин приводит информацию о зарубежном опыте гарантирования пенсионных прав. В частности, указывает финансовое ведомство, в зарубежной практике используется два основных инструмента защиты — система привилегий и гарантийные учреждения. Первая система предполагает приоритет в удовлетворении требований в случае банкротства работодателя. Вторая — или создание специального гарантийного фонда, или различных страховых схем и программ.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили, что иная форма гарантирования, помимо существующей ныне, не рассматривается.

Фонды, которые уже вступили в систему гарантирования, согласны с позицией регулятора.

— Основные концептуальные признаки ИПК — автоподписка, налоговое стимулирование и гарантия сохранности пенсионных накоплений. Система гарантирования уже создана, реализована процедура вступления. Думаю, что нет смысла менять работающий механизм, — уверен исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев

Как ранее сообщали в Минфине, в апреле этого года должен быть готов законопроект, описывающий механизм ИПК.