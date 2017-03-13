Карякин принял предложение Путина

«Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во-первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я, как шахматист-профессионал, считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился», - сказал Карякин.

По его словам, также шахматист намерен пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности.

«В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности», - добавил Карякин.

Ранее об официальном предложении Кремля войти в новый состав Общественной палаты РФ он рассказал в своем микроблоге в Twitter

В конце 2016 года в матче за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке российский шахматист проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.