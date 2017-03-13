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В Госдуме призвали демонтировать мавзолей Ленина
Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что в год столетия революции пора демонтировать мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и похоронить его по православному обряду. Свой запрос он направил главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает RT.
«Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства. Теперь мы живём в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь», — сказал Сухарев.
В воскресенье, 13 марта, Русская православная церковь за рубежом также заявила, что пришло время убрать с Красной площади тело Владимира Ленина.
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