Фийон сравнил присоединение Крыма к России с независимостью Косова

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в ходе предвыборных дебатов заявил, что народ должен иметь право распоряжаться своей судьбой, сравнив присоединение Крыма к России с решениями о независимости Косова.

«Мы меняли границы. В Косове, например. Есть фундаментальный принцип, согласно которому у народа есть право распоряжаться своей судьбой. Установленные границы были неприемлемыми», — приводит Le Figaro ответ Фийона на вопрос о присоединении Крыма к России.

Ранее лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила о намерении признать Крым частью России в случае победы на выборах.