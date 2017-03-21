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Фийон сравнил присоединение Крыма к России с независимостью Косова
Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в ходе предвыборных дебатов заявил, что народ должен иметь право распоряжаться своей судьбой, сравнив присоединение Крыма к России с решениями о независимости Косова.
«Мы меняли границы. В Косове, например. Есть фундаментальный принцип, согласно которому у народа есть право распоряжаться своей судьбой. Установленные границы были неприемлемыми», — приводит Le Figaro ответ Фийона на вопрос о присоединении Крыма к России.
Ранее лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила о намерении признать Крым частью России в случае победы на выборах.
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