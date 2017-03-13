Член британской палаты лордов: Крым является исторической частью России

Россия, воссоединившись с Крымом, выполнила желание жителей полуострова, стремящихся вернуться в свое государство, заявил член подкомитета палаты лордов парламента Великобритании по вопросам внешней политики ЕС Ричард Бэлф в интервью газете "Известия".

"Я считаю, что Крым - это историческая часть России. Уже почти десять лет назад жители полуострова говорили, что хотят быть в составе российского государства. Спустя некоторое время Москва осуществила это желание и вернула Крым обратно. И хотя на полуострове все еще есть противники возвращения Крыма, превалирующее большинство все равно считает себя гражданами России", - сообщил Ричард Бэлф изданию.

По словам собеседника газеты, позиция Великобритания в отношении воссоединения Крыма с Россией останется неизменной. "Признать Крым было бы очень дружеским решением, однако необходимо смотреть еще и на интересы своей страны. Пока об этом говорить слишком рано", - добавил он.

Ричард Бэлф отметил, что осложнение отношений между РФ и Великобританией обусловлено, в частности, санкциями, "которыми ЕС пытается сдерживать Москву". По его мнению, необходимо сосредоточиться на том, чего возможно достичь во взаимоотношениях друг с другом, не концентрируясь при этом на каких-либо спорных вопросах.

Лорд Ричард Бэлф является пожизненным пэром в палате лордов. В прошлом работал в министерстве иностранных дел Великобритании, был депутатом Европейского парламента . Сейчас активно занимается вопросами международной политики и членства Великобритании в ЕС.