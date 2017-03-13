"Ведомости": ЦСР предлагает переформатировать систему подготовки и назначения судей

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина разрабатывает предложения по возможной судебной реформе в рамках программы стратегического развития России на 2018-2024 гг. Об этом сообщает газета "Ведомости", ознакомившаяся с предложениями ЦСР.

По информации издания, авторы реформы основными ее направлениями считают улучшение качества судейских кадров, преодоление организационных ограничений независимости судей и рационализацию судебного процесса, которая должна привести к снижению нагрузки на судей. Для этого предлагается переформатировать систему подготовки и назначения судей. Подготовкой должен заниматься специальный центр, а назначенный однажды судья получит право работать в судах того же уровня без прохождения заново полного цикла проверок.

Также предлагается упростить перемещение судей по вертикали: кадровая комиссия при президенте рассматривает кандидатуры судей только при первом назначении, а перемещение на другие позиции происходит по представлению председателя Верховного суда и по решению квалификационной коллегии судей. Сотрудников правоохранительных органов в президентской комиссии, по мнению авторов предложений, должны заменить представители кремлевской администрации и общественности.

Специалисты ЦСР предлагают ввести выборы председателей районных судов, ограничить время их пребывания в должности тремя трехлетними сроками и сократить их полномочия: лишить права вносить представления о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и возможности распределять премии, а также ввести автоматизированный порядок распределения дел между судьями.

Как сообщила "Ведомостям" руководитель направления "Институты и общество" в ЦСР Мария Шклярук, проект реформы находится в высокой стадии готовности. "Сейчас мы проводим ее обсуждение с заинтересованными ведомствами и экспертным сообществом", - цитирует газета представителя ЦСР.

Газета отмечает, что в начале марта свою версию судебной реформы, тоже в рамках программы социально- экономического развития страны, представил Столыпинский клуб, и его предложения во многом схожи с идеями ЦСР.