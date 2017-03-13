Полтавченко привлекли к судебным слушаниям о передаче Исаакия РПЦ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник привлек губернатора Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица к слушаниям о передаче Исаакиевского собора РПЦ , сообщает интернет-издание "Фонтанка".

Суд также намерен выслушать позиции РПЦ, музея, городского комитета по культуре и министерства культуры

В понедельник началось рассмотрение административного иска к городскому комитету имущественных отношений (КИО) о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать собор РПЦ. Заявители утверждают, что действия КИО нарушают их права на доступ и сохранность объекта культурного наследия, право на благоприятную среду обитания и участие в культурной жизни.