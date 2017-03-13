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Полтавченко привлекли к судебным слушаниям о передаче Исаакия РПЦ

Губернатора Петербурга вызвали в суд
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник привлек губернатора Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица к слушаниям о передаче Исаакиевского собора РПЦ, сообщает интернет-издание "Фонтанка".
Суд также намерен выслушать позиции РПЦ, музея, городского комитета по культуре и министерства культуры.
В понедельник началось рассмотрение административного иска к городскому комитету имущественных отношений (КИО) о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать собор РПЦ. Заявители утверждают, что действия КИО нарушают их права на доступ и сохранность объекта культурного наследия, право на благоприятную среду обитания и участие в культурной жизни.
Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как петербургские власти сообщили о намерении передать его церкви в безвозмездное пользование. Впоследствии они уточнили, что собор будет передан РПЦ на 49 лет, при этом юридическим владельцем останется город. Представители РПЦ пообещали расширить музейно-просветительские функции собора и сделать вход бесплатным.
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