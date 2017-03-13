Далю бы не дали

В конце прошлой недели думский комитет по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российских паспортов носителям русского языка. Если документ примут, уже не понадобится просить справку у иностранного государства для запуска процедуры. Это требование мешало оформить гражданство России сотням тысяч желающих, в первую очередь — выходцам с Украины. Что изменилось и почему — в материале «Ленты.ру».

Потомки русского писателя и автора знаменитого словаря Владимира Даля, несмотря на все его заслуги, сегодня не смогли бы получить гражданство РФ на правах носителей русского языка. Даль родился в Луганске, а нынешний закон о гражданстве предусматривает льготный порядок только для тех, чьи предки появились на свет в нынешних границах Российской Федерации.

Пункт о носителях языка возник в законодательстве после послания президента 2012 года, рассказывает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин . Тогда глава государства поручил разработать ускоренный порядок выдачи гражданства «прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи, и в Советском Союзе». Президент отдельно отметил, что речь идет о желающих переехать в нашу страну и «соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства».

С поправками провозились два года. В закон они оформились лишь в апреле 2014 года — месяц спустя после крымского референдума. Но то ли законодатели слишком буквально восприняли слова президента об отказе от паспортов другой страны, то ли просто не доглядели в суете, но условия для носителей языка получились не самые вольготные. «Если от всех остальных видов соотечественников в качестве удостоверения отказа от другого гражданства требуется просто заявление о выходе из гражданства, то от носителей языка — не просто заявление о выходе, но и соответствующая справка от этого государства, — поясняет депутат Затулин. — И без этой справки документы не принимаются». На практике, по его словам, никто таких справок не дает. «Попробуйте на Украине получить документ-представление в Россию о том, что имярек вышел из украинского гражданства. В Прибалтике, Узбекистане — то же самое», — отмечает парламентарий.

В конце прошлого года он внес в Госдуму новые поправки в законы «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан». Именно их и одобрил думский комитет по делам национальностей в минувшую пятницу. Документ отменяет требование о предоставлении справки о выходе из иностранного гражданства — чтобы, как отмечается в пояснительной записке, не ставить процедуру в зависимость «от волюнтаризма иностранных чиновников». Кроме того, вносится «географическая» поправка, которая в теории могла бы коснутся потомков Даля. В категорию «носителей русского языка», в соответствии с проектом, попадут все родившиеся на территории бывшей Российской империи или СССР (без поправки на современные границы). Также пункт о носителях языка охватывает лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии родились в России.

«За все время действия положения о носителях 2014 года при огромном количестве желающих получить российское гражданство — прежде всего, конечно, беженцев с Украины — этим пунктом смогли воспользоваться только тысяча человек», — отмечает Затулин. Большая часть из этой тысячи — лица, которые и не имели другого гражданства, например, неграждане Эстонии и Латвии. По данным МВД, украинцев среди них было всего 24 человека.

Спрос намного выше. В конце октября прошлого года, как сообщали в главке МВД по вопросам миграции, на территории России пребывало больше миллиона украинцев с тем или иным статусом. Из 200 тысяч человек, получивших гражданство за 2015 год, почти треть (65 тысяч) были бывшими гражданами Украины.

Мария Захарова. Число потенциальных претендентов на российский паспорт резко выросло после начала конфликта на юго-востоке соседнего государств. В 2015-м в России находилось 2,6 миллиона граждан Украины, из которых 1,1 миллиона человек были беженцами с юго-востока, рассказывала официальный представитель МИД

Некоторое время прибывающие украинцы могли пользоваться специальными послаблениями. Им разрешили неоднократно продлевать срок своего временного нахождения в РФ, раньше ограничивавшийся 90 днями. Но полтора года назад ФМС сообщила, что разработала проект закона, который должен отрегулировать порядок предоставления убежища иностранным гражданам. И пока звучали обещания решить вопрос законодательно, осенью 2015-го льготный миграционный режим для украинцев отменили. На них стали распространяться общие правила: не более 90 дней пребывания в течение полугода, после этого нужно либо покинуть страну, либо оформить патент на работу или другой статус. Льготы для выходцев из Донецкой и Луганской областей, однако, продолжают действовать.

С высокой вероятностью обновленная норма о гражданстве для носителей русского языка, которой могут воспользоваться многие жители Украины, будет принята в весеннюю сессию. Незадолго до внесения этих поправок в Думу на проблему снова обращал внимание президент. «Вопросы с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, вот эти вопросы должны быть максимально разбюрокрачены», — повторял Владимир Путин в конце прошлого года.

На прошлой неделе Совет Думы постановил ускоренным образом собрать отзывы на законопроект о носителях — до 17 марта.

На фоне просьбы президента заняться проблемами предоставления паспортов востребованным оказался и еще один пакет поправок. Он касается гражданства детей в смешанных браках и позволяет не спрашивать разрешения родителя-гражданина другого государства на то, чтобы оформить ребенку российский паспорт.

Норма о «детском» гражданстве прорабатывалась в Госдуме с 2014 года, когда у России резко ухудшились отношения с США и появился «Закон Димы Яковлева». Но с первой попытки закон получился с огрехами — из него следовало, что гражданство следует отобрать, если у ребенка после совершеннолетия обнаружится паспорт еще одной страны и он не откажется от второго паспорта.

Это противоречит Конституции, объясняет Затулин: российское гражданство, в отличие от советского, нельзя отбирать. Депутат внес уточненный проект — уже без требования лишать паспортов своих подросших граждан. Если норма дойдет до стадии закона, то коснется в том числе детей в российско-украинских семьях: больше всего межнациональных браков в России заключено именно с гражданами Украины.