Коммунальщиков обяжут платить за отсутствие воды

Союз потребителей России предлагает наказывать рублем управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуги. Как сообщил «Известиям» директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов , с этой инициативой он выступит 16 марта на парламентских слушаниях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей.

— По закону «О защите прав потребителей» за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Например, 3% от стоимости авиабилета, если речь идет о задержках рейсов. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется, — сказал Анатолий Голов. — Например, у вас нет воды. По правилам оказания коммунальных услуг 24 часа в месяц вам вообще можно не поставлять воду. При этом вы всё равно будете платить за нее. Если этот лимит превышен, то за каждый час неоказания услуги потребителю должны возвращать 0,15% от месячной стоимости. Получается совсем незначительная сумма, и это не штраф. По сути, это просто снятие платы за период, когда не было воды.

Фактически управляющие компании и другие поставщики услуг не несут никакой ответственности перед потребителями.

— Есть нормативы: сколько времени разрешается не подавать горячую или холодную воду, — сказал «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор . — Если людей передержали в условиях, непригодных к нормальному жизненному обиходу, то управляющая компания должна делать перерасчет. Правда, они делают это очень редко. А потребитель имеет право выставлять штрафные санкции управляющей компании, но этого в большинстве случаев тоже не происходит. Как правило, люди просто не знают, что они могут требовать.

В Союзе потребителей считают, что законодателям следует четко прописать норму, по которой за каждый час отсутствия воды, тепла или интернет-соединения поставщик услуги должен платить неустойку в размере 3% от месячной стоимости.

— Некоторые эксперты говорят, что должно быть 3% за каждый час, но тогда многие компании просто разорятся. Хотя представьте себе — сутки нет холодной воды. Неудобства жильцов в таком случае крайне велики, — сказал Анатолий Голов.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак поддержал предложение Анатолия Голова. По его мнению, этот вопрос должен быть решен на ближайшем заседании президиума Госсовета, посвященного защите прав потребителей.

— Отношения между потребителями и поставщиками товаров и услуг должны быть регламентированы с точки зрения ответственности поставщиков, — сказал Владимир Слепак. — Поставщик услуг должен нести ответственность за любой перерыв либо некачественное предоставление услуги. Защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства. Ни при каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу.

Юрист Полина Данилочкина отмечает, что поставщики услуг связи обычно не платят никаких штрафов за те дни, когда пользователи не получают доступа к интернету или телефонной сети.

— В лучшем случае компании, которым важна лояльность своих клиентов, предоставляют бесплатные услуги связи взамен тому периоду, когда услуги не были оказаны или были оказаны некачественно, — сказала юрист «Известиям».

Часто в договорах операторы записывают перерывы в своей работе в разделе «форс-мажор», что незаконно. В итоге пользователи могут по несколько дней не получать услуги, оплачивая их при этом в полном объеме.