Алиментщики отдадут долги взрослым детям

Армия «злостных алиментщиков», насчитывавшая на 1 января 2017 года почти 875 тыс. человек, вскоре может столкнуться с более жестким подходом со стороны судебных приставов. В Государственную думу внесен законопроект, уточняющий процедуру индексации алиментов. После его утверждения работодатели, взимающие алименты, обязаны будут производить индексацию при получении исполнительного документа не только от взыскателя, как это происходит сейчас, но и от судебного пристава. Причем судебным приставам разрешат предоставлять работодателю копию исполнительного документа, а не оригинал.

Соответствующие поправки в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации предложил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас . В законопроекте (имеется в распоряжении редакции) говорится, что «индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производят организация или иное лицо (то есть работодатель. — «Известия»), которым направлен исполнительный документ (копия исполнительного документа)» судебным приставом в рамках исполнительного производства. Индексация будет проводиться «пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы». Если в субъекте Федерации нет показателя роста прожиточного минимума для соответствующих соцгрупп, то за основу возьмут аналогичный показатель «в целом по Российской Федерации».

— Судебный пристав или организация, которая удерживает алименты с сотрудника, теперь сможет индексировать такие выплаты по копии исполнительного документа, — рассказала «Известиям» адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Мария Рулькова. — Раньше работодатель мог это сделать, имея на руках оригинал исполнительного документа, полученный непосредственно от взыскателя. Теперь взыскателю необязательно идти к работодателю. Он может предъявить исполнительный лист судебному приставу, который отправит его копию по месту работы неплательщика. Получив копию, работодатель, в свою очередь, обязан будет произвести индексацию.

Практика показывает, что после прекращения исполнительных производств часть задолженности по алиментам нередко остается неоплаченной. По словам адвоката, обычно такие долги образуются после того, как ребенок достигает совершеннолетия, его усыновляют или удочеряют, или он «становится по решению суда эмансипированным». Например, выходит на работу, которая позволяет самостоятельно содержать себя до наступления 18 лет.

— Теперь судебный пристав при задолженности перед таким ребенком сможет самостоятельно возбудить новое исполнительное производство о взыскании долгов, — объясняет Мария Рулькова. — И наложить штраф за не вовремя выплаченные алименты.

Разработку поправок член Совета Федерации РФ Андрей Клишас объяснил необходимостью приблизить законодательство к сложившейся в стране практике выплат алиментов, а также желанием повысить эффективность работы Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ).

По данным ФССП РФ, в России в 2016 году снизилось количество исполнительных производств по взысканию алиментов. Всего в прошлом году у приставов находилось 1,6 млн дел о неуплате алиментов. И если по состоянию на 1 января прошлого года насчитывалось 906,1 тыс. таких исполнительных производств, то на 1 января этого года —874,8 тыс. Эти цифры приведены с учетом прекращенных и открывшихся дел в течение года.

В ФССП улучшение платежной дисциплины объясняют ужесточением законодательства по отношению к неплательщикам алиментов. Исправляться стали даже злостные алиментщики — те, кто имел возможность, но принципиально не желал платить. Их число в прошлом году сократилась более чем на 60 тыс. — с 266,8 тыс. человек по данным на 1 января 2016 года до 204,7 тыс. по данным на 1 января 2017 года.

Одной из самых популярных мер воздействия на должников стало ограничение на выезд за границу. Применяли ее в минувшем году чаще, чем в 2015 году. В 2016 году судебными приставами было вынесено 646,4 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны (за 2015 год — 521,9 тыс.). В результате в течение 2016 года должниками была погашена задолженность по алиментам на общую сумму порядка 4,8 млрд рублей (за 2015 год — 2,3 млрд рублей).

Не меньший эффект вызвал закон «Об исполнительном производстве», позволивший судебным приставам лишать алиментщиков с долгом более 10 тыс. рублей водительских удостоверений с 15 января 2016 года, — за год было возбуждено 196,2 тыс. таких исполнительных производств.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков , разработавший эту законодательную норму, рассказал «Известиям», что «закон должным образом действует на неплательщиков». После его появления, по словам депутата, увеличились выплаты алиментов. В частности, «появились злостные неплательщики, которые погасили серьезные долги, — от 500 до 800 тыс. рублей».

Еще одно нововведение, коснувшееся алиментщиков в прошлом году, — введение административной ответственности. До июля 2016 года года неплательщик мог стать фигурантом уголовного дела после серии предупреждений. По новой норме его сначала должны привлечь к административной ответственности, а если не исправится — и к уголовной.

За полгода действия нового законодательства в отношении неплательщиков алиментов было возбуждено 59,2 тыс. дел об административных правонарушениях, по 55,2 тыс. из которых уже вынесены решения. Чаще всего суды отправляли должников на обязательные работы (46,9 тыс. дел), реже — под административный арест (7,1 тыс. дел). И совсем редко по административным делам неплательщикам выписывался штраф — всего 635 случаев. Уголовных дел в прошлом году было возбуждено не так уж и много — 43,1 тыс.

Всего же в 2016 году судебные приставы взыскали алиментов в пользу детей на сумму в 21,9 млрд рублей. Годом ранее эта цифра выглядела скромнее — 18,7 млрд рублей. Обе цифры даны без учета алиментов, выплаченных добровольно, либо удержанных из зарплаты по месту работы должников.