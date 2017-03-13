Афганистан попросил Россию о помощи

Власти Афганистана просят Москву вложиться в восстановление экономики страны. Речь идет о 124 объектах, в восстановлении которых могла бы помочь Россия, сообщает газета «Известия».

«Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри», - сказал атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

В ответ Афганистан обещает российскому бизнесу полную и всестороннюю поддержку.

3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай обсудил вопросы восстановления инфраструктурных объектов с заместителем министра энергетики РФ Юрием Сентюриным. Сентюрин заявил, что на данный момент около 30 российских фирм уже готовы к инвестициям.