"Известия": Кабул просит РФ помочь в восстановлении туннеля Саланг и других объектов

Власти Афганистана попросили Москву помочь с восстановлением более чем 100 объектов на территории страны, включая знаменитый туннель Саланг, и пообещали поддержку российскому бизнесу на самом высоком уровне. Об этом сообщил атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем газете "Известия".

"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным - 124. Назову некоторые из них. Тоннель Саланг, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", - заявил собеседник издания

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"Мы как раз обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали. А президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны", - добавил Касем.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил газете, что реализация сотрудничества РФ и Афганистана сталкивается с трудностями из-за противодействия западных партнеров.

"За последние годы Россия неоднократно предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. На эти предложения мы получали отказы. А в одиночку восстановление Афганистана не под силу ни одной стране", - заявил Кабулов.