Захарова рассказала, что шпиль со здания МИД распилили на сувениры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Подъёмники» на «Нашем Радио» рассказала, что старый шпиль на здании Министерства иностранных дел распилили на сувениры.

«Вы, наверное, знаете, что у нас идёт замена шпиля на здании МИД. Так вот, мы взяли старый шпиль, распилили на 900 маленьких кусочков, и оформили эти кусочки, как сувениры», — приводит НСН слова Захаровой.

Она рассказала, что каждый сувенир имеет свою форму.

«Мы, конечно, заранее спросили, что будет с этим металлом. Оказалось, он был уже совершенно непригоден для использования, коррозия и прочее. Так что сделали 900 сувениров, каждый из которых аутентичен, имеет свою форму. Получилась ограниченная уникальная серия», — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова опубликовала на странице в социальной сети свою фотографию в традиционном болгарском костюме.