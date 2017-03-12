Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп является прагматичным лидером, который понимает, как важен диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , расказывая о телефонной беседе Путина и Трампа.

«Он очень прагматичен, я имею в виду президента Трампа. Он не скрывает, что не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нам нужно вести диалог, находить общие позиции», - сказал Песков.

По его словам, Трамп считает, что России и США необходимо начать диалог. «Но к сожалению, мы пока не знаем, когда этот диалог может начаться», - отметил пресс-секретарь Путина.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в конце января 2017 года.

Ранее Дмитрий Песков ранее заявлял, что диалогу Москвы и Вашингтона мешает чересчур эмоциональная атмосфера в США. Там расследуют контакты команды Трампа с дипломатами РФ и пытаются найти российский след в итогах президентских выборов.