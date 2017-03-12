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Поклонская сыграла "Мурку" на Первом канале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сыграла композицию "Мурка" в эфире передачи "Прожекторперисхилтон" на Первом канале.
Ведущие передачи Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 марта и наступающим днем рождения, после чего попросили рассказать, как она планирует отмечать праздник. Депутат села за фортепиано и по просьбе Светлакова исполнила композицию "Мурка".
Ведущие также подарили Поклонской букет желтых тюльпанов.
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