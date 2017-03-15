Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Решение Совета ЕС о продлении действия черного списка граждан РФ и Украины на полгода вступило с среды в силу. Срок действия этого санкционного листа, согласно опубликованному во вторник в Официальном журнале ЕС тексту постановления, истекает 15 сентября 2017 года.

"Совет продлил на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ и Украины, ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине", - говорится в заявлении. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем публикации.

В санкционный список ЕС включены 150 физических лиц, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Из списка ранее были исключены бывший глава правительства ЛНР Геннадий Цыпкалов, а также экс-командир ополчения ДНР Арсен Павлов (позывной Моторола) в связи с их гибелью. В перечень также внесены 37 организаций, все они различные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем лицам, числящимся в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения в европейских банках, подлежат замораживанию.

Последний раз этот список продлевался 15 сентября прошлого года.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июля 2017 года действуют секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. До 23 июня 2017 года действуют торговые и визовые запретительные меры в отношении Крыма и его жителей в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения полуострова с Россией, которые продлеваются на ежегодной основе.