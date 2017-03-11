Financial Times: ЕС и США лучше ждать Россию не в Прибалтике, а на Балканах

ЕС и НАТО пытаются угадать, с какой стороны в следующий раз придёт вызов от России. Но, по мнению журналиста Financial Times, им стоит переживать вовсе не за Прибалтику, а за юго-восточное направление — Балканы.

После 1990-х годов, которые были отмечены войнами на Балканах, стабилизировать регион удалось благодаря двум факторам: свою роль сыграли пусть и далёкие, но перспективы присоединения к ЕС, что в конечном счёте помогло бы сплотить народы бывшей Югославии, как то произошло в своё время с Францией и Германией; а также поддержка США и предположение, что в случае какого-либо конфликта вмешается НАТО.

Теперь же в свете экономического кризиса, потока беженцев, брексита и роста национализма в Европе новое расширение ЕС вряд ли предвидится, а Дональд Трамп , похоже, вообще не заинтересован в странах на задворках Европы, пишет издание. И эти факты создают для России возможность дать отпор распространению влияния ЕС и США, попытаться перестроить союзы и даже, может быть, границы. «Москва играет на своих культурных связях с православными славянскими народами».

По словам автора статьи, какие бы ни происходили брожения на Балканах, рука Москвы будет где-то рядом. Так, он утверждает, что попытка октябрьского госпереворота в Черногории, которую изначально приписывали сербским националистам, на самом деле была сделана при поддержке российских спецслужб, чтобы помешать присоединению страны к НАТО. Поезд, который отправился к границам Косово с надписью «Косово — это Сербия» также был сделан в России. Кроме того, Россия поддерживает националистически настроенного президента Республики Сербской, который призывает к независимости от Боснии и Герцеговины, а также занимает разные с ЕС стороны в противостоянии политических сил Македонии.

Чтобы дать отпор России в регионе и не допустить там «зелёных человечков», США и ЕС должны бороться за симпатии жителей Балкан. Несмотря на собственные взгляды, то, каких советников и чиновников выбрал себе Дональд Трамп, говорит, что есть вероятность, что США останутся заинтересованными в развитии Европы.

Впрочем, даже если перспективы присоединения Балкан к ЕС призрачны, у Европы остаются рычаги воздействия на ситуацию. Как источник помощи, инвестиций и торговых отношений Европейский союз значительно опережает Россию. Несмотря на все культурные связи с Россией, миграционные потоки с Балкан идут практически полностью в Европу.

Но простых обещаний и небольших инвестиций от Европы будет недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Евросоюзу нужно заняться этим регионом гораздо плотнее, считает автор статьи. Необходимо пристально следить за развитием ситуации, противостоять российской дезинформации, а также европейские лидеры должны постоянно посещать регион, чтобы показать, что они по-прежнему воспринимают Балканы и их проблемы всерьёз. «Прежде всего, для этого нужна политическая воля. Без этого самый проблемный уголок Европы может скатиться обратно в своё тёмное прошлое, что будет иметь опасные последствия для всего континента», — делает вывод Financial Times.