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Захарова прокомментировала сообщения СМИ о причинах смерти Чуркина
Представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула агентство Associated Press (AP) в стремлении взять на вооружение методы желтой прессы.
Поводом стала распространенная AP информация о причинах смерти российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Агентство, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что дипломат умер от инфаркта. При этом ранее американские власти обещали не раскрывать причину смерти Чуркина.
В Facebook дипломат сравнила западное новостное агентство с таблоидами холдинга News Media , который возглавляет российский издатель Арам Габрелянов.
«СМИ: "Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка сообщил Associated Press, вопреки обещаниям властей не обнародовать данные, что причиной смерти Чуркина стал инфаркт". Неужели Арам Габрелянов и в США свои порядки навёл? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media - это большой удар по национальной безопасности США", - написала Захарова на своей странице.
Ранее российская сторона официально попросила США не обнародовать публично информацию о причинах смерти Виталия Чуркина. Москва ссылалась на необходимость соблюдать частную и медицинскую тайну, а также дипломатический иммунитет.
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