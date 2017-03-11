Захарова прокомментировала сообщения СМИ о причинах смерти Чуркина

Поводом стала распространенная AP информация о причинах смерти российского постпреда при ООН Виталия Чуркина . Агентство, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что дипломат умер от инфаркта. При этом ранее американские власти обещали не раскрывать причину смерти Чуркина.

Facebook дипломат сравнила западное новостное агентство с таблоидами холдинга News Media , который возглавляет российский издатель Арам Габрелянов

«СМИ: "Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка сообщил Associated Press, вопреки обещаниям властей не обнародовать данные, что причиной смерти Чуркина стал инфаркт". Неужели Арам Габрелянов и в США свои порядки навёл? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media - это большой удар по национальной безопасности США", - написала Захарова на своей странице.

Ранее российская сторона официально попросила США не обнародовать публично информацию о причинах смерти Виталия Чуркина. Москва ссылалась на необходимость соблюдать частную и медицинскую тайну, а также дипломатический иммунитет.