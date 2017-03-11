Nordwest-Zeitung: Берлин отказался видеть в Москве «невинную овечку»

Берлин не потерпит никакого вмешательства в выборы в Германии со стороны Москвы, заявил в интервью Nordwest-Zeitung уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер . «То, что российская сторона приписывает себе роль невинной овечки, — на это я не куплюсь», — подчеркнул немецкий политик.

В противостоянии Североатлантического альянса и России необходимо «включить стоп-сигнал», заявил в интервью Nordwest-Zeitung уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер. «В любой момент что-нибудь может пойти наперекосяк», — предостерёг немецкий политик.

Несмотря на то что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время своего визита в Москву потребовал положить конец гонке вооружений в Европе, «в скором времени успехов в этом направлении точно не будет», констатировал Эрлер. «Крайне важно, однако, чтобы инициатива осталась в руках немцев», — подчеркнул уполномоченный немецкого правительства.

По словам Эрлера, Берлин «крайне разочарован» Москвой и Киевом из-за «затишья» в реализации Минских соглашений. «Не слишком высока» и готовность Вашингтона участвовать в разрешении конфликта на Украине, посетовал немецкий политик.

Отвечая на вопрос о «предполагаемых попытках русских» повлиять на выборы в Германии, уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией отметил, что Берлин не потерпит никакого вмешательства со стороны Москвы. «То, что Россия приписывает себе роль невинной овечки, — на это я не куплюсь», — добавил Гернот Эрлер.