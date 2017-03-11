Главное сейчас
-
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка огласил причину смерти Чуркина
-
Nordwest-Zeitung: Берлин не верит, что Москва — «невинная овечка»
-
Соцсети отреагировали на решение сделать платным участок «Украины»
-
Названа дата выхода на экраны фильма «Аватар 2»
-
Названы 13 причин, по которым люди любят заниматься любовью
Главные события у вас в почте
Дмитрий Песков: Сергей Кисляк не обсуждал ход выборов с представителями кандидатов в президенты США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал, что российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк не обсуждал с представителями кандидатов на пост президента США ход выборов. Пресс-секретарь назвал общение с американцами работой посла. «Это делает каждый посол России за границей и каждый посол США за границей, в том числе в Москве. Потому что чем больше посол общается с людьми в стране своего пребывания, тем лучше он делает свою работу»,— приводит «РИА Новости» выдержку из интервью господина Пескова для фильма о российском президенте.
Также Дмитрий Песков не исключил того, что посол мог встречаться с представителями кампании Хиллари Клинтон. «Но не было встреч, посвященных выборному процессу, никоим образом это не должно восприниматься как вмешательство в этот процесс»,— подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что «истерия, создаваемая официальным Вашингтоном и американскими СМИ» вредит отношениям между Россией и США. Напомним, что из команды Дональда Трампа выбыл советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, который подал в отставку после того, как его заподозрили в дезинформации коллег о своих переговорах с российским послом.
Позднее лидеры Демократической партии призвали генпрокурора Джеффа Сешенса уйти в отставку за сокрытие информации о его прошлогодних встречах с Сергеем Кисляком.
Дмитрий Песков Майкл Флинн Джефф Сешенс Сергей Кисляк Еще 2 тега
Оставить комментарий