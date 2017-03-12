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Демократы могут отказаться от расследования вмешательства России в выборы в США
Часть членов Палаты представителей от Демократической партии США может отказаться от личного участия в парламентском расследовании вмешательства России в выборы в США в случае, если сочтет, что оно ведется необъективно. Об этой инициативе пишет The New York Times.
«Я не собираюсь участвовать в спектакле...Если расслеование не будет вестись легитимно и тщательно, зачем партии участвовать в этом», — заявила газете конгресмен от штата Калифорния Жаклин Спир.
Свои расследования о возможном вмешательстве России в выборы в США ведут параллельно Конгресс, министерство юстиции и ФБР. Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что берет самоотвод по расследованию данного вопроса. Самоотвод Сешнса означает, что он не будет получать какую-либо информацию о ходе расследования.
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