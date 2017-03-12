Демократы могут отказаться от расследования вмешательства России в выборы в США

Часть членов Палаты представителей от Демократической партии США может отказаться от личного участия в парламентском расследовании вмешательства России в выборы в США в случае, если сочтет, что оно ведется необъективно. Об этой инициативе пишет The New York Times.

«Я не собираюсь участвовать в спектакле...Если расслеование не будет вестись легитимно и тщательно, зачем партии участвовать в этом», — заявила газете конгресмен от штата Калифорния Жаклин Спир.