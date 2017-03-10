Опубликованы данные о работе российской ЧВК в Ливии

Российские бойцы, нанятые частной военной компанией РСБ-Групп, были направлены в Ливию в 2016 году, но в феврале 2017 года они были выведены из страны -с таким заявлением выступил владелец компании Олег Криницын. Его слова приводит агентство Reuters

По словам Криницына, в задачу бойцов входило разминирование промышленного объекта рядом с Бенгази. Какие-либо другие детали операции владелец РСБ-Групп раскрыть отказался. Криницын подчеркнул, что не работает с оборонным ведомством России , но получает консультации от российского министерства иностранных дел. Он отметил, что бойцы, нанятые фирмой, не принимали участия в боевых действиях, однако были вооружены.

«Если мы находимся под атакой, мы, конечно, вступаем в бой, чтобы защитить нашу жизнь и жизнь наших клиентов. Согласно военной науке, за отражением нападения должна следовать контратака, а это означает, что мы в таком случае должны будем уничтожить врага», - заявил Криницын.

На сайте компании говорится, что десятки групп безопасности «осуществляют комплекс мероприятий по вооруженной защите и охране материальных ценностей» в зонах с высокой террористической активностью «одновременно в Африке, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Юго-Восточной Азии, в Индийском и Атлантическом океане».

9 марта глава африканского командования США генерал Томас Уолдхаузер выразил обеспокоенность в связи с контактами ливийских политиков и российских военных.