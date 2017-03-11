В Госдуму внесли законопроект о реновации жилищного фонда Москвы

Законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек был в пятницу внесен в Госдуму . Согласно документу, власти Москвы составят список подлежащих сносу хрущевок и соседних "аналогичных по конструктивным характеристикам" домов, а жильцам дадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. При этом власти столицы выслушают мнения людей, проживающих в такие домах. Жильцов освободят от взносов на капитальный ремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых домов.

Список под снос

Для реновации жилищного фонда в Москве должна быть создана программа, в рамках которой будут определены перечни серий и шифров проектов домов, подлежащих сносу, говорится в пояснении к законопроекту.

"Программой реновации жилищного фонда в городе Москве будут определены перечни серий и шифров проектов подлежащих снесу многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, а также перечни подлежащих сносу многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории и являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения",- говорится в подготовленной парламентариями-авторами законопроекта пояснительной записке.

Традиционно к первому периоду индустриального домостроения относят так называемые "хрущевки" – четырех- и пятиэтажные крупнопанельные и крупноблочные дома, дома с неполным каркасом, кирпичными несущими стенами и дома из объемных блоков. В основном подобные здания были построены с 1957 по 1968 годы.

"Конкретные границы территории, подлежащей реновации, с указанием адресов подлежащих сносу… домов будут указываться непосредственно в решении о реновации жилищного фонда", – говорится в документе.

В пояснительной записке также обращается внимание на то, что правительство Москвы установит специальный порядок выявления и учета мнения жителей по реализации программы реновации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поручил составить предварительный список домов для сноса и заверил, что переселять жильцов будут только с их согласия. Он рассказал, что власти создают систему опроса собственников жилья в пятиэтажках и с учетом их мнения решат, "включать тот или иной квартал в программу реновации либо не делать этого".

Список домов, предназначенных к сносу, будет опубликован правительством Москвы в ближайшее время, сказал мэр.

Он также призвал не верить опубликованным в интернете спискам пятиэтажек, якобы подлежащих сносу, и подождать утверждения официальной программы реновации. По словам Собянина, "гуляющие" в интернете списки составлены риэлтерскими агентствами и представляют собой "неофициальную информацию, которой не следует доверять на 100%".

Равнозначное жилье

Жителям Москвы при переселении из сносимых домов будут давать равнозначное жилье, следует из законопроекта.

"Гражданам, освобождающим жилые помещения в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, в целях обеспечения их жилищных прав предоставляются равнозначные жилые помещения", — говорится в тексте.

Под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное помещение, количество комнат, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно количества комнат, жилой и общей площади освобождаемой квартиры.

"Переселение жителей будет производиться без доплаты в равнозначные жилые помещения… количество комнат которых будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении", – значится в документе.

Стоимость квартир, которые получат москвичи в рамках программы расселения пятиэтажек второй очереди, будет в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемых квартир, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"На практике предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что, как правило, приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом сносимом доме", – поясняют авторы проекта.

В среднем новые квартиры будут на 20% больше хрущевок, сказал Собянин в четверг. К примеру, площадь кухонь увеличится на два и более квадратных метра, а в прихожих, по его словам, "появится достаточно места, чтобы смонтировать встроенные шкафы". Все новые дома будут строить из современных материалов – монолитных конструкций или панелей – и по современным проектам. Мэр напомнил, что в городе запретили строительство домов из старых панельных серий.

Если собственник (либо заключивший договор социального найма) или члены его семьи состоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, новое жилье вместо сносимого им выдадут по норме, установленной властями Москвы, вне очереди в порядке и при соблюдении условий, установленных нормативным правовым актом Москвы, говорится в законопроекте.

В случае отказа граждан от улучшения жилищных условий или при несоблюдении условий, установленных нормативным правовым актом Москвы, им будут давать равнозначное жилое помещение в соответствии с депутатским законопроектом.

Собянин в четверг рассказал, что в хрущевках живут много очередников, и жилье им будут предоставлять по социальной норме. Остальным жильцам, по словам мэра, жилая площадь будет предоставляться на прежних условиях: "метр в метр, с таким же количеством комнат", а "прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров".

В том же районе

Переселять жильцов будут "в тот же или соседний район проживания", говорится в законопроекте.

Однако москвичи смогут переселиться и в другой район, если предоставят на это свое письменное согласие.

"В соответствии с существующей практикой реализации комплексной программы реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения более 92% жителей переселяется в дома, находящиеся в том же районе", – говорится в пояснительной записке.

При этом жителей Центрального округа столицы, Зеленограда и новой Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) из ветхих пятиэтажек, демонтируемых в рамках второй очереди сноса, будут переселять в пределах одного округа, а не района, пояснили авторы законопроекта.

Собянин в четверг сообщил, что в Москве существует проблема с поиском площадок для "стартовых" домов для расселения, но предварительно специалисты уже определили несколько десятков мест, где строительство можно начать сейчас.

Из законопроекта следует, что жители смогут в течение 60 дней решить вопрос о переселении во внесудебном порядке.

Если же получивший предложение о предоставлении равнозначного жилья москвич в течение 60 дней не заключит договор о переходе права собственности на помещение, то "выселение, освобождение указанного жилого помещения, прекращение права собственности на указанное жилое помещение и регистрация права собственности на равнозначное жилое помещение осуществляются в судебном порядке", говорится в тексте законопроекта.

Освобождение от взносов на капремонт Собственников квартир в домах, подлежащих сносу, освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт, а уже внесенные средства пойдут на реализацию программы реновации, следует из текста законопроекта.

"Собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем сносу в соответствии с настоящим законом, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт со дня исключения соответствующего многоквартирного дома из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", — говорится в тексте законодательной инициативы.

"Ранее внесенные указанными собственниками жилых помещений взносы на капитальный ремонт используются на цели реализации программы (реновации)", — гласит документ.

Собянин уже в четверг сообщил, что взносы на капитальный ремонт сносимых домов пойдут на строительство новых домов, при этом жильцы перестанут платить за ремонт с момента включения их дома в программу и до момента переселения.

Закон о создании региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств собственников был принят в 2012 году. Работа первых региональных систем началась в 2014 году.

Спецфонд и создание инфраструктуры

Внесенный в пятницу законопроект предполагает создание в Москве специального Фонда содействия реновации жилищного фонда для расселения пятиэтажек второй очереди. Фонд может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать деньги граждан и юридических лиц по договорам долевого участия.

"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения фондом своих обязательств… город Москвы несет субсидиарную ответственность по обязательствам фонда", – говорится в документе.

Законопроект также предполагает, что для строительства новых домов фонду могут быть предоставлены в аренду участки без торгов или безвозмездное пользование.

При этом власти Москвы смогут воспользоваться возможностью установления публичного сервитута (ограниченное право пользования землями) на частные земельные участки, если это потребуется для создания инфраструктуры при расселении пятиэтажек второй очереди, следует из законопроекта.

Как поясняется, такое решение может быть принято для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры регионального или местного значения, а также технологически связанных с ними объектов капитального строительства.

25 миллионов квадратов

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилья, в которых живут 1,6 миллиона человек.

На встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы 2 марта парламентариям была представлена концепция будущей программы по сносу пятиэтажек, так называемой программы реновации, а также предложения столичного правительства по поправкам в действующее законодательство для реализации этой программы.

Как отметила глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская (СР) по итогам этой встречи, права москвичей при расселении подлежащих сносу пятиэтажек ущемлены не будут.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.