Постпредство отреагировало на решение не разглашать причины смерти Чуркина

«Рассматриваем заявление юридического департамента Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета», - заявили в дипмиссии.

10 марта управление судмедэкспертизы Нью-Йорка отказалось обнародовать причины смерти Чуркина в связи с его правилом дипломатического иммунитета.

Постпред скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. В американской пресс одной из причин смерти дипломата назывались проблемы с сердцем. Как писала газета The New York Post, Чуркина госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти жизнь постпреду. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.