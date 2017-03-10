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Постпредство отреагировало на решение не разглашать причины смерти Чуркина
В российском постпредстве при Организации объединенных наций (ООН) согласились с решением властей Нью-Йорка не оглашать причины смерти постоянного представителя России Виталия Чуркина. Заявление ведомства передает ТАСС.
«Рассматриваем заявление юридического департамента Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета», - заявили в дипмиссии.
10 марта управление судмедэкспертизы Нью-Йорка отказалось обнародовать причины смерти Чуркина в связи с его правилом дипломатического иммунитета.
Постпред скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. В американской пресс одной из причин смерти дипломата назывались проблемы с сердцем. Как писала газета The New York Post, Чуркина госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти жизнь постпреду. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.
Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН 11 лет. Российский президент Владимир Путин наградил дипломата посмертно орденом Мужества.
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