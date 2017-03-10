Захарова опубликовала своё фото в традиционном болгарском костюме

«Сегодня на брифинге болгарский журналист Boris Anzov передал мне подарок из Болгарии — национальный костюм, сшитый специально для меня. На фартуке вышито «Мария Захарова», на рукавах — «М.З». Мерки не снимали, всё делали на глазок. Идея пришла после исполнения «Калинки». По размеру подошёл идеально», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Марии Захаровой во время брифинга подарили корзину цветов в виде флага Болгарии и традиционные болгарские костюмы для неё и её дочки. Болгарский журналист, вручивший Захаровой подарки, отметил: «Размер был снят, когда вы танцевали калинку».