RP: россияне бегут из Европы не от дискриминации, а из-за политики и алкогольного дискомфорта

Сообщения из Москвы о том, что разочарованные в Европе россияне возвращаются на родину, не убедили издание Rzeczpospolita. По данным польской газеты, всё больше граждан РФ, наоборот, хотят покинуть Россию. Сомнения польского издания нашли подтверждение и у давно проживающего в Праге российского журналиста: по его мнению, единственная «дискриминация» русских заключается в том, что в Европе потребляют меньше алкоголя.

Москва утверждает, что в Европе нарастает неприязнь по отношению к приезжим из России, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Анджей Ломановский. «Ситуация в последнее время стала невыносимой. Дело дошло до того, что машины в Праге ездили с антироссийскими наклейками», — утверждает Наталья, которая после 19 лет проживания в Чехии вернулась на родину. Согласно официальной статистике, в 2016 году в Россию вернулось 150 тыс. мигрантов, одна треть которых — из европейских стран. «Россияне разочаровались в Европе», — цитирует «Известия» Rzeczpospolita. «Демонизация России, её граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину», — заявил Константин Косачёв , председатель комитета по международным делам Совета Федерации . «Российская пропаганда утверждает, что около одной трети возвращающихся делает это по политическим причинам», — уверяет польское издание. Главной причиной является неспособность западных властей к эффективной интеграции русскоязычного населения. Соотечественники, проживающие не только в странах, элиты которых являются антироссийскими, но и, как казалось бы, в дружественных, таких как Чехия и Словакия, отмечают сильное давление со стороны как местных властей, так и СМИ, рассказывает Rzeczpospolita. «Антироссийские наклейки на машинах в Праге — это для меня загадка — я никогда не видел. Единственное, что мне приходит на ум, что это какие-то надписи по-украински (а украинцев здесь значительно больше, чем россиян), которые непонятливые земляки приняли за антиросийские», — сказал польскому изданию Rzeczpospolita Вадим Дубнов, российский журналист, очень давно проживающий в Праге. По его мнению, многочисленная часть приезжих из России бегает в российское посольство, дома смотрит Russia Today — и, возможно, поэтому плохо чувствует себя в Чехии. «Идейных беглецов из страны здесь очень мало», — подчёркивает он. Несмотря на то что российские власти и СМИ утверждают, что увеличивается число возвращающихся в страну, Дубнов заметил постоянно возрастающую российскую диаспору в Чехии. «Хотя многие проживают на два дома, это значит, что они не продали свои квартиры в России и время от времени ездят на родину», — говорит он. Согласно данным прошлогоднего опроса московского социологического «Левада-Центра», свыше одной пятой россиян хотели бы выехать из страны на постоянное жительство, добавляет издание. Согласно официальной статистике, больше россиян выезжает из России, нежели возвращается. Особенно это касается так называемых патриотов, которые Европу в России публично называют «гейропа», но при этом желают сохранить свою недвижимость на Западе, без переезда туда на постоянное жительство. Известна в Москве история 51-летнего актера Ивана Охлобыстина , который в Twitter призывал к убийству украинцев. Оказалось, что твиты он отправлял с виллы, находящейся поблизости от испанской Сарагосы. Это выяснилось, когда соседи вызывали полицию к совсем пьяному актёру, напоминает издание. «Россиянин в Праге может чувствовать определённый дискомфорт только по поводу значительно меньшей интенсивности употребления алкоголя. Никакой другой дискриминации здесь я не заметил», — подвёл итог в беседе с изданием Rzeczpospolita Дубнов.